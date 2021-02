Genova – E’ ancora senza nome il responsabile dell’abbandono del cane legato ad un albero in via Pontevecchio, nel levante genovese, nei giorni di intenso freddo e maltempo.

Il povero animale è stato lasciato al freddo e alle intemperie ed è stato trovato infreddolito e impaurito, ancora legato all’albero in attesa del ritorno del suo padrone.

Anche la scelta di un luogo isolato, poco frequentato avrebbe potuto avere conseguenze letali per il cane che, però, è stato trovato e portato in canile in attesa di sistemazione.

A salvarlo la guardia eco-zoofila Gian Lorenzo Termanini che ha poi lanciato un appello su Facebook per trovare il colpevole che rischia una pesante sanzione e l’accusa di maltrattamento di animali.

“Chiunque riconoscesse l’animale mi chiami – scrive Termanini sulla sua pagina social – garantiamo l’anonimato”.

L’obiettivo è risalire all’autore del gesto che avrebbe potuto costare la vita al povero cane abbandonato.

Lo sfortunato protagonista attende di essere adottato.