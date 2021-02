Genova – E’ Clara Ceccarelli, 60 anni, la vittima dell’accoltellamento mortale avvenuto questa sera, intorno alle 19, in un negozio di via Colombo, nel centro cittadino.

Dalle prime ricostruzioni sembra che una persona sia entrata nel negozio ed abbia colpito più volte la donna con un’arma da taglio per motivi ancora da ricostruire.

La donna si è accasciata a terra morendo poco dopo mentre la persona si sarebbe allontanata in tutta fretta ed è ora ricercata dalle forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e dalle prime ricostruzioni sembra si tratti della titolare del negozio Jolly Calzature.

Le ricerche potrebbero riguardare il compagno della donna.

