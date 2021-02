Genova – Potrebbe essersi conclusa la caccia all’uomo per l’omicidio della donna uccisa a coltellate nel suo negozio del centro.

Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine poco lontano dall’ospedale Galliera e secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe dell’ex compagno di Clara Ceccarelli, la donna di 70 anni accoltellata a morte, questa sera, intorno alle 19, in un negozio di via Colombo.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di Renato S. 59 anni, legato sentimentalmente alla donna per un certo periodo e poi allontanato.

Sembra che l’uomo stesse tentando di togliersi la vita lanciandosi da un muraglione.

Potrebbe trattarsi della persona che è entrata nel negozio ed ha colpito la donna con un coltello, con decine di colpi che non le hanno dato scampo.

notizia in aggiornamento