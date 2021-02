Genova – La maggioranza che guida la Regione Liguria torna a proporre la figura dei “sottosegretari regionali” sulla falsariga dei sottosegretari dei Ministeri romani e il Movimento 5 Stelle insorge e promette dura battaglia in consiglio regionale.

“Una schifezza intollerabile – dichiara Fabio Tosi, capogruppo regionale del M5S – quella della nomina dei sottosegretari regionali, di fatto dei “mini-assessori” che questa Giunta vorrebbe introdurre avviando, in Consiglio regionale, un percorso per modificare lo Statuto”.

Non si tratta di una novità perché quella della istituzione dei “sottosegretari” è un’idea già palesata nelle passata legislatura

“Ci avevano già provato anche nella scorsa legislatura – prosegue Tosi – E per spartirsi le possibili poltrone, si sono anche riuniti in un vertice di maggioranza dal quale, come il classico coniglio dal cilindro, ecco spuntare i nomi di chi non ce l’ha fatta a farsi rieleggere nell’ultima tornata elettorale”.

Secondo il Movimento 5 Stelle la Regione Liguria dovrebbe piuttosto destinare i 3 milioni di euro necessari all’istituzione delle nuove figure politiche ad aiutare concretamente chi ha perso il lavoro o rischia di perderlo.