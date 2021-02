Tornano a crescere decessi e contagi da coronavirus in Liguria. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria diffuso questa sera registra altre 13 vittime e 381 nuovi contagi mentre per la provincia di Imperia scatta una sorta di “zona rossa” con restrizioni più dure e chiusura delle scuole e delle attività di ristorazione.

La diffusione delle nuove varianti e la vicinanza con la regione più colpita dal covid della Francia, la Costa Azzurra, inducono alla massima prudenza e scattano nuove restrizioni per contenere la diffusione della pandemia, anche in visto dell’ormai prossimo appuntamento con il Festival di Sanremo.

Sono 5.068 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.667 tamponi antigenici rapidi.

Questo il dettaglio dei nuovo contagi suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 111

– SAVONA (Asl 2): 55

– GENOVA:Asl 3: 177

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 21

– LA SPEZIA (Asl 5): 17

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 906.363 5.068 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 93.076 2.667 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 76.291 381 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.734 -25

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 1.000 LA SPEZIA 686 IMPERIA 1.109 GENOVA 2.628 Residenti fuori Regione/Estero 119 altro/in fase di verifica 192 TOTALE 5.734 (esclusi 66.960 guariti e 3.597 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 551 53 -20 ASL1 102 6 -7 ASL2 70 7 -11 Ospedale Policlinico San Martino 134 23 -8 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 41 1 5 Ospedale Gaslini 3 0 0 ASL3 globale 74 4 0 ASL 3 Villa Scassi 74 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 35 8 0 ASL4 Sestri Levante 35 8 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 92 4 1 ASL5 Sarzana 86 4 1 ASL5 Spezia 6 0 0

Isolamento domiciliare 4.316 -111 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 66.960 393 Deceduti* 3.597 13

Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 12/01/2021 F 87 Ospedale Sestri Levante 18/01/2021 F 90 Ospedale Sestri Levante 15/02/2021 F 90 Galliera 17/02/2021 M 93 Galliera 18/02/2021 M 108 Galliera 19/02/2021 M 84 Villa Scassi 19/02/2021 M 86 Villa Scassi 20/02/2021 M 88 Villa Scassi 20/02/2021 F 87 Villa Scassi 20/02/2021 F 82 Villa Scassi 22/02/2021 F 62 HSM 22/02/2021 M 84 HSM 22/02/2021 F 84 Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.937 ASL 2 980 ASL 3 1.469 ASL 4 337 ASL 5 1.051 Liguria 6.774