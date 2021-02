La Spezia – Un incendio a un’autovettura si è verificato questa sera in località Piccarda, nel comune di Bolano, in provincia della Spezia.

Per cause che sono ancora in via di accertamento, l’autovettura è stata interessata da un rogo che l’ha completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Spezia che hanno lavorato a spegnere l’incendio.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte nel rogo.