Genova – Ha litigato con due uomini poi, completamente ubriaca, si è abbassata i pantaloni e ha iniziato a fare suoi bisogni in strada aggredendo la poliziotta che ha tentato di fermarla.

E’ accaduto ieri sera in piazzetta Barisone, nel centro storico di Genova.

Gli agenti sono intervenuti per una lite tra la donna, una 34enne, e due uomini.

Durante il controllo la donna ha inveito con pesanti insulti contro la poliziotta che la sorvegliava. Poi ha abbassato i pantaloni, mostrando le parti intime ai passanti, e ha iniziato a espletare i suoi bisogni in strada.

La poliziotta è quindi intervenuta per tentare di fermarla ma è stata aggredita con calci e pugni che le hanno causato una contusione alla mano.

La 34enne è stata arrestata per resistenza e lesioni aggravate e denunciata per oltraggio, ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza e poiché non indossava i dispositivi anti-covid, è stata condotta al carcere di Pontedecimo.