Ventimiglia (Imperia) – Inizierà da domani lo screening per la popolazione del distretto sanitario ventimigliese.

La misura, disposta da Asl1, vuole contrastare la diffusione del Coronavirus nel distretto, già soggetto a nuove misure restrittive in vigore da oggi.

Due i punti allestiti. Uno in piazza della Libertà a Ventimiglia dove il camper sarà presente da domani a domenica 28 febbraio, dalle ore 8.00 alle 14.00.

Il secondo punto, invece, sarà allestito a Bordighera da venerdì 26 febbraio e fino a domenica 28, dalle ore 8 alle ore 14, nella sede della Croce Rossa Italiana.

Da Asl1 spiegano: “Lo screening è aperto a tutti ed i cittadini del distretto sociosanitario ventimigliese si possono recare presso i nostri punti per poter effettuare l’analisi col tampone antigenico. Non verrà rilasciato alcun certificato ma verranno immediatamente contattate telefonicamente quelle persone risultate positive, le quali si dovranno sottoporre ad un tampone molecolare di conferma. I cittadini che a seguito del tampone non saranno contattati da Asl1, significa che sono risultati negativi al test. Questa procedura è stata scelta al fine di agevolare lo screening”.