Genova – Lo hanno fermato alla guida della sua auto oltre l’orario consentito dal coprifuoco ma era senza patente e nel bagagliaio nascondeva un tubo di ferro lungo oltre 80 centimetri.

Per questo un alessandrino di 57 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo, che si trovava in auto in compagnia di un’amica, è stato fermato dagli agenti ai quali non ha potuto esibire la patente.

A un controllo degli agenti, è emerso che l’uomo, nel bagagliaio, nascondeva un tubo di ferro della lunghezza di 88 centimetri.

I poliziotti, inoltre, lo hanno trovato in possesso di circa 3 grammi di cannabis.

Per lui è scattata la denuncia per possesso di armi e la multa come assuntore di droghe, per guida senza patente e per inosservanza del decreto anti Covid, multa, quest’ultima combinata anche all’amica.