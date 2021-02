Genova – Una sirena che suona a intervalli regolari all’imboccatura del Porto. Sono decine le chiamate ai centralini delle forze dell’ordine e dei servizi di soccorso per la sirena che risuona da qualche ora nella zona portuale genovese.

In molti hanno pensato ad un incidente o ad una qualche emergenza in atto mentre si tratterebbe di un sistema di sicurezza piuttosto comune ad altre latitudini ma che, a Genova, non si sentiva da diverso tempo.

Un mercantile all’ancora appena fuori dal porto, infatti, starebbe segnalando la propria presenza con la sirena anti nebbia visto che dense nubi stanno rendendo praticamente nulla la visibilità in quel tratto di mare.

A causare la procedura, abituale nei mari del Nord ma anche in Adriatico, è la “caligo”, la cosiddetta nebbia marina che si forma quando la temperatura dell’aria supera quella del mare ed è carica di umidità.

La nave, trovandosi avvolta dalla nebbia e non riuscendo a vedere bene e ad essere vista, suona la sirena anti nebbia come da procedura.