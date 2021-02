Genova – Sono stati trovati fuori dal comune di residenza senza un valido motivo con un banchetto abusivo e con la droga in tasca i due italiani di 40 e 43 anni fermati ieri dagli agenti della Polizia di Stato.

I due, fermati da una pattuglia mentre vendevano rotoli di carta nei pressi di una bancarella a bordo strada, sono stati controllati.

Gli agenti hanno verificato che l’attività commerciale era abusiva e che i due erano residenti rispettivamente nel comune di Napoli e di Cogoleto.

Il più grande dei due, per giustificare la sua presenza a Genova, ha dichiarato di essere in procinto di recarsi al bar del centro dove ha dichiarato di lavorare.

Il gestore, immediatamente contattato, ha smentito il 43enne specificando di averlo licenziato già da alcune settimane.

L’uomo è diventato quindi molto aggressivo e nervoso, motivo per il quale è stato sottoposto a un controllo più accurato che ha permesso di scoprire che in tasca teneva 0,30 grammi di cocaina.

I due sono stati sanzionati per l’inosservanza della normativa anti covid, il 43enne è stato anche denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale e segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.