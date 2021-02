Genova – Hanno occupato abusivamente un appartamento di ARTE nel quartiere di San Fruttuoso i due denunciati dalla Polizia di Stato per invasione di terreni o edifici e deturpamento di cose altri in concorso.

I due, un 53enne e un 30enne, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, si sono introdotti in una casa di ARTE in via Malfate, schiodando la lamiera all’esterno della porta e mettendo un lucchetto all’intento.

L’appartamento, in cui erano stati sistemati materassi e coperte, è stato trovato in pessime condizioni igieniche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per risigillare l’abitazione.