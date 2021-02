Genova – Fiamme in via Santa Zita dove, questa notte, un icendio ha distrutto alcuni veicoli in sosta e due cassonetti della spazzatura.

Sono stati i residenti della zona, svegliati dal denso fumo nero e dai forti rumori a dare l’allarme intorno alle 4,30 della scorsa notte.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e le forze dell’ordine e i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme prima che si estendessero ad altri veicoli.

Dopo circa un’ora di intervento il bilancio è di due auto e due furgoni completamente distrutti dalle fiamme e due bidoni della differenziata in cenere.

I pompieri hanno avviato le prime indagini per risalire alle cause del rogo ma sembra quasi certa la pista di un incendio doloso.

Anche in passato, nella stessa zona, erano stati incendiati bidoni e veicoli posteggiati.

