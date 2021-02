Correnti più fresche in arrivo da est spazzano via le nubi basse e portano un moderato calo delle temperature.

Queste nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 28 febbraio 2021

Al mattino nubi basse di matrice padana (gaigo) saranno presenti sui versanti padani centro-occidentali, ma tenderanno a dissolversi entro il pomeriggio. Giornata soleggiata sul resto della regione.

Venti al mattino tesi/forti da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderati/tesi da nord/nord-est a levante. Ventilazione in attenuazione in serata.

Mari olto mossi a ponente, mossi o poco mossi sul centro-levante. Moto ondoso in abbattimento in serata.

Temperature: In calo sui rilievi, stazionarie o in lieve aumento le massime lungo le coste.

Costa: min +8/13°C, max +13/17°C

Interno: min -3/+10°C, max +8/14°C

Lunedì 1 marzo 2021

Giornata stabile e soleggiata ovunque, a parte qualche nube bassa (gaigo) sui versanti padani.

Venti tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderati da nord/nord-est a levante.

Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, mossi a largo.

Temperature: In generale calo.

Martedì 2 marzo 2021

Altra giornata di bel tempo, con solo qualche nube sui bacini padani.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, mari poco mossi.

Temperature pressochè stazionarie.