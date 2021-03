Genova – Oltre 5 chilometri di coda vengono segnalati sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto attorno al capoluogo ligure, a causa di un incidente avvenuto tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione centro.

Per cause ancora da accertare un furgone ed una vettura si sono scontrati con un Tir bloccando il traffico.

Un furgone si è ribaltato ed il conducente è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per liberare la strada dal mezzo incidentato.