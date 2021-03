Genova – Inizierà lunedì 9 marzo la prenotazione delle vaccinazioni per coloro che devono rivolgersi ai medici di medicina generale, come gli insegnanti o altre categorie, compreso i soggetti fragili.

Si potrà prenotare il vaccino attraverso le agende di prenotazione che Liguria Digitale sta affinando.

Sarà comunque il medico di famiglia a qualificare la ultra fragilità di un paziente.

In corso anche l’accelerazione delle vaccinazioni in Asl 1, in ragione del fatto che il distretto di Ventimiglia resta a elevata incidenza di nuovi positivi come il distretto sanitario 2.

Proprio in queste è al vaglio la situazione per ritarare le misure che sono state assunte, al di là del distretto di Ventimiglia.

E’ stata data indicazione alla ASL1 di accelerare non solo sugli over 80, ma anche sulle fragilità under 65 che devono essere individuate dall’azienda attraverso le esenzioni.

Alla luce del fatto che quella provincia incide pesantemente sull’equilibrio sanitario regionale del contagi, per la vicinanza della Costa Azzurra, una delle aree più colpite in Europa.