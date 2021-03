Genova – Un pezzo di refrigeratore di un Tir che precipita per decine di metri giù dal viadotto Bisagno per cadere nel giardino di un palazzo.

Solo il caso ha voluto che nessuno si trovasse sulla traiettoria del pesante frammento caduto a velocità folle, dopo un lungo volo, sugli edifici sottostanti il viadotto autostradale della A12 Genova-Livorno che attraversa il Bisagno in località Gavette.

Il grosso frammento, del peso di diversi chili, avrebbe certamente potuto uccidere qualcuno o quantomeno procurare ferite gravissime.

Il “caso” verrà portato all’attenzione di Autostrade per l’Italia nel corso di una riunione prevista per oggi tra i rappresentanti di Aspi e i residenti che da anni denunciano disagi e pericoli della “convivenza” con il viadotto.

Dalla struttura, in corso di manutenzione, piove letteralmente di tutto: dai bulloni alla ferraglia, dalle tubazioni dei pluviali ai pezzi di auto e Tir. Una “pioggia” che fortunatamente non ha ancora causato feriti o danni gravi ma che, secondo i residenti, potrebbe farlo da un momento all’altro.