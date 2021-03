Genova – Proseguono, nel quartiere di Bolzaneto, in Valpolcevera, nella zona dell’Ipercoop, le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato per cause ancora da accertare all’interno di un magazzino.

Sette le squadre dei vigili del fuoco impegnate da ieri sera nelle operazioni di spegnimento e di bonifica mentre cresce l’allarme tra la popolazione per il forte odore “chimico” che si respira nell’aria da ore.

Non si segnalano al momento feriti ma sono numerose le persone che hanno segnalato bruciore agli occhi e alla gola e si attendono le analisi dell’Arpal sulle sostanze disperse con le fiamme e il fumo.

Al momento dell’incendio il magazzino era vuoto e non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti.

In corso anche le verifiche per stabilire l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.

(foto d’Archivio)

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fliguriaoggi%2Fvideos%2F125358786171334%2F&show_text=false&width=560″ width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>