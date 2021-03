Genova – E’ stata cancellata nella notte, con una striscia di vernice nera, la pista ciclabile realizzata “per errore” al centro del controviale di corso Torino, nella zona della Foce.

Gli operai del Comune hanno steso una copertura sulla pista che aveva scatenato ilarità e polemiche sin dalla sua comparsa.

Resta ora da capire come sia possibile un “errore” di quel tipo con le procedure rigide della civica amministrazione che, certamente, non lasciano agli operai la libertà di decidere in quale porzione della strada vanno tracciate linee e colori.

I residenti ironizzano sulla vicenda dopo le proteste divampate dopo la tracciatura e si chiedono se non sarebbe stato meglio scarificare la strada visto che la sottile striscia di vernice nera verrà inesorabilmente consumata dal passaggio dei veicoli lasciando emergere pian piano la pista rossa tracciata per la pista ciclabile “fantasma”.