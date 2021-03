Genova – Ha tentato di colpire un uomo con cui stava litigando a colpi di bastone il 33enne denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

L’episodio è accaduto in piazza Giusti, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.

Dopo la segnalazione ricevuta per la lite, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno visto un 33enne con in mano un grosso bastone mentre tentava di colpire il suo rivale, per futili motivi, un 46enne.

La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stato dapprima aggredito a parole poi con un bastone prima al piede e poi alla testa.

Il 33enne è stato denunciato per tentate lesioni e denunciato per ubriachezza.