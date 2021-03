Genova – Incidente sul lavoro quest’oggi a Borzonasca dove un 47enne è rimasto schiacciato da una piccola ruspa che si è capovolta.

Secondo quanto finora riportato, l’incidente è avvenuto a Levaggi Dorbora, nel comune di Borzonasca, nel primo pomeriggio di oggi.

L’uomo stava operando sul mezzo impiegato per il rifacimento della strada quando, per cause che sono ancora in via di accertamento, la ruspa si è ribaltata travolgendo il 47enne.

L’operaio è stato immediatamente soccorso e trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso viste le numerose ferite riportate.

Nelle prossime ore gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Borzonasca stabiliranno l’esatta dinamica dell’incidente.