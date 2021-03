Genova – Il negozio Stefanel di Genova riapre al pubblico, da giovedì 4 marzo le vetrine lungo la centralissima via XX Settembre riaccendono le luci.

In seguito alla finalizzazione nei giorni scorsi del passaggio di proprietà del brand Stefanel e di 23 negozi a gestione diretta, OVS, marchio noto nell’abbigliamento donna, uomo e bambino, riapre progressivamente gli store nelle più belle vie dello shopping. La ripresa delle attività nei negozi Stefanel, tra cui quello di Genova, rappresenta il primo step per il rilancio dello storico brand, che prevede un ampio piano di crescita già nel corso del 2021 in Italia e all’estero.

I capi che saranno ora disponibili nei negozi Stefanel rappresentano l’ultima collezione della precedente gestione. Il team creativo di OVS sta già lavorando allo sviluppo del nuovo prodotto che si troverà in negozio a partire dall’avvio della futura stagione autunno inverno 2021. Le nuove collezioni si distingueranno per le linee fortemente contemporanee e accessibili, sempre però caratterizzato da uno stile, una femminilità, una ricercatezza nei particolari e una qualità dei materiali, che continueranno a rappresentare la carta di identità del brand.

Con questa operazione, OVS, punta al rilancio di uno storico brand di moda italiano conosciuto in tutto il mondo, sostenendo un settore, quello della moda, che è stato tra i più colpiti dalla pandemia