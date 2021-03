Genova – E’ stato arrestato e denunciato il giovane genovese di 28 anni che molestava le vicine di casa con agguati e telefonate.

Il ragazzo, ai domiciliari nell’abitazione della madre, da qualche tempo aveva iniziato a tormentare le donne residenti nel condominio con agguati, telefonate e contatti fisici che all’apparenza potevano sembrare casuali.

Il 28enne aveva rivolto le sue attenzioni a una giovanissima vicina di casa che da circa un mese, a causa delle ripetute molestie, stava vivendo uno stato d’ansia.

Ieri mattina il ragazzo ha aspettato che la giovane uscisse di casa per afferrarla dai fianchi e trattenerla.

Lei è riuscita a liberarsi e a ritornare a casa dove è stata ascoltata dalla famiglia che ha richiesto l’internavo della Polizia.

Gli agenti hanno ascoltato la ragazza e la famiglia e hanno parlato con numerosi condomini che hanno confermato gli atteggiamenti del giovane, abituato a uscire fuori dall’appartamento per tormentare le donne del caseggiato.

Nel pomeriggio i poliziotti lo hanno fermato e portato in Questura dove è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per violenza privata e atti persecutori.

Il 28enne è stato trattenuto in attesa della direttissima fissata per la mattinata odierna.