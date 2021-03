Savona – Dopo l’ordinanza regionale sulla chiusura delle scuole superiori per rallentare la diffusione del coronavirus, anche TPL Linea annuncia modifiche al servizio di trasporto pubblico locale nel savonese a partire da domani, martedì 9 marzo.

E’ prevista, infatti, la sospensione dei servizi scolastici aggiuntivi relativi all’ultimo piano trasporti elaborato proprio per la riapertura degli istituti superiori in provincia, uno stop fino a venerdì 12 marzo secondo il provvedimento regionale n. 08/2021.

“Avvisiamo l’utenza e la clientela che non verranno effettuate le corse previste in orario con indicazione “Corsa aggiuntiva scolastica in attuazione dei vigenti Dpcm” – spiega in una nota TPL – e non verranno effettuati i collegamenti “bis” per le scuole in vigore dal lunedì al venerdì”.

Inoltre, TPL precisa che non verranno effettuate le seguenti corse:

– Linea 18: Sassello – Savona delle ore 6.25 (rimane in vigore la corsa in partenza alle ore 6.35);

– Linea 18: Savona – Sassello delle ore 13.50 (rimangono in vigore le corse delle 13.30, 14.30 e successive).

Naturalmente, in caso di una ordinanza regionale sulle scuole superiori, TPL Linea è pronta a riattivare prontamente il potenziamento delle linee e degli orari per gli studenti con le corse aggiuntive che erano state programmate dall’11 gennaio scorso.