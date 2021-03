Genova – Ha gettato dei sassi in un terreno dove due donne stavano prendendo il sole l’uomo denunciato dalla Polizia di Stato per getto pericoloso di cose.

Gli agenti sono intervenuti a Sant’Ilario dopo aver raccolto la segnalazione di due donne per un soggetto che dal proprio giardino stava lanciando dei grossi sassi contro di loro.

Immediatamente arrivati sul posto i poliziotti hanno ascoltato le dichiarazioni delle donne che hanno accontento di aver raggiunto una fascia di terreno tramite una scala in pietra non interdetta al passaggio e di essersi stese a prendere il sole in compagnia dei loro cani.

Poco dopo però hanno cominciato a sentire dei tonfi sul manto erboso, poco distanti dai loro asciugamani, e hanno capito che qualcuno stava lanciando pietre contro di loro.

Grazie alle due donne, gli agenti hanno individuato il 78enne, un italiano che si è giustificato agli agenti dicendo che il terreno interessato era di proprietà del suo vicino e lui aveva gettato sassi senza sapere che sotto si trovavano delle persone.