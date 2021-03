Un graduale aumento della pressione porterà un nuovo periodo di bel tempo stabile dopo un inizio settimana con qualche nuvola portata da deboli correnti umide.

Queste nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 8 marzo 2021

Nuvolosità sparsa su tutta la regione al mattino, più diffusa a levante. Nel corso della giornata tendenza a graduale miglioramento, con aperture prevalenti nel pomeriggio.

Venti: Moderati settentrionali, localmente tesi sul centro ponente. Deboli altrove.

Mari: Moderati settentrionali, localmente tesi.

Temperature: Stazionarie od in lieve locale aumento

Costa: min +6/10°C, max +11/14°C

Interno: min -5/+5°C, max +5/11°C

Martedì 9 marzo 2021

Qualche nube al mattino, in un contesto in prevalenza soleggiato. Proseguo di giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti settentrionali moderati.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento.

Mercoledì 10 marzo 2021

Tempo soleggiato su tutta la regione.