Moconesi – Ancora fiamme nei boschi del comune di Moconesi, nell’entroterra ligure e ancora il sospetto che, ad agire sia un piromane.

L’allarme è scattato intorno alle 22 e subito i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto per spegnere le fiamme avvistate da alcuni passanti e subito segnalate.

Vigili del fuoco e volontari anti incendio hanno lavorato alcune ore per avere ragione dell’incendio e per le operazioni di bonifica dell’area.

L’intervento ha riguardato anche le prime verifiche per accertare l’origine delle fiamme che quasi certamente è dolosa.

Alcuni giorni fa, sempre nella zona, un vasto incendio boschivo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco e i mezzi aerei anti incendio per domare un rogo appiccato intenzionalmente.

Questa volta i danni sono stati più limitati ma verranno rafforzati i controlli per cercare di identificare e assicurare alla giustizia il piromane.