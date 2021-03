Genova – Tutta Italia sarà in zona rossa per le festività di Pasqua.

Queste le prime indiscrezioni che arrivano dall’incontro tra il Governo e le Regioni e che sta discutendo delle maggiori restrizioni che caratterizzeranno tutto il territorio nazionale per le prossime settimane.

Dal 3 al 5 aprile, dunque, tutta Italia potrebbe essere zona rossa con restrizioni simili, se non maggiori, a quelle che hanno caratterizzato le festività di Natale, eccezion fatta per quelle regioni che risulteranno essere in fascia bianca (attualmente solamente la Sardegna rientra in questa categoria di rischio).

Intanto si attendono le nuove disposizioni che arriveranno alla fine del Consiglio dei Ministri in corso.