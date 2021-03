Genova – Un’asina fuggita al suo padrone che girovaga nelle vie della zona di San Rocco, sulle alture di Nervi. Ha mobilitato molti, su Facebook e “di persona” la richiesta di aiuto lanciata da alcuni residenti della zona per ritrovare l’animale che da ore non si trova.

Camilla, questo il nome dell’asina, è stata avvistata diverse volte nella zona sopra via donato Somma, verso la collina di San Rocco e c’è chi l’ha fotografata per cercare di far sapere ai proprietari dove si trova.

L’animale sembra tranquillo ma non è certo che sappia tornare a casa da sola