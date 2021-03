Genova – Grave incidente, questo pomeriggio, in via G.B D’Albertis, nel quartiere di San Fruttuoso. Un’auto ed uno scooter si sono scontrati in circostanze ancora da accertare.

Ad avere la peggio il giovane sul mezzo a due ruote. L’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto violentemente a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e le auto delle forze dell’ordine.

L’infortunato è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino.

In corso la ricostruzione dei fatti e le eventuali responsabilità.

Il traffico nella zona è rimasto bloccato a lungo.