Genova – Si trova ricoverato in gravi condizioni l’uomo di 50 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina ad Arenzano.

L’uomo stava lavorando su una scala a circa tre metri di altezza all’interno di una palazzina, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è caduto rovinando a terra e riportando diversi e seri traumi.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 a cui si è aggiunto l’elisoccorso che ha trasportato il 50enne al pronto soccorso.