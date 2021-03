Genova – Nuova mattinata di code e rallentamenti sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure dove sono in atti diversi cantieri per la manutenzione.

Code sull’autostrada A12 Genova Livorno tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova Milano per il cantiere che chiude la galleria di Monte Galletto in direzione Bolzaneto.

Si prosegue su corsia unica in direzione Nord.

Rallentamenti anche in direzione Livorno tra Genova Nervi e Recco per un incidente avvenuto questa mattina.

Code anche sulla A7 Genova – Milano, tra Bolzaneto e Genova Ovest a causa del restringimento di carreggiata per un cantiere in atto.

Traffico molto rallentato anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Voltri e Genova Aeroporto per traffico intenso.