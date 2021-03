Genova – E’ deceduto all’ospedale San Martino dove era ricoverato dall’11 marzo scorso, l’anziano 87enne travolto mentre attraversava la strada in via Biga, nel quartiere di Marassi, in valBisagno.

Priamo Iori era stato travolto da un furgone che stava effettuando una retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza del pensionato.

Subito soccorso dal 118, l’ultraottantenne è rimasto ricoverato in ospedale in cura ma le sue condizioni sono peggiorate sino al decesso.

Si tratta del quinto incidente mortale da inizio anno che rischiano di confermare la città di Genova tra le più pericolose d’Italia per gli incidenti stradali nonostante l’introduzione di semafori intelligenti, T-red e una rete sempre più grande di piste ciclabili.