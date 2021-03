Genova – Fermato per un controllo in via XII Ottobre, in pieno centro, ha inghiottito alcune dosi di cocaina che nascondeva in bocca per rivenderle ai tossicodipendenti di passaggio. Nei giorni scorsi gli uomini del nucleo reati predatori del 1º distretto territoriale della polizia locale hanno arrestato uno spacciatore di 21 anni, originario del Gabon.

Il ragazzo, senza fissa dimora, senza lavoro, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, è stato fermato sotto i portici di via XII Ottobre.

Alla richiesta degli agenti di mostrare i documenti ha detto di non averli. Proprio mentre rispondeva, il personale del 1º distretto si è reso conto che teneva in bocca alcuni piccoli involucri di colore giallo.

Gli agenti sono riusciti a farsi consegnare i 17 involucri che il 21enne teneva in bocca, ma, temendo che ne potesse aver ingerito alcuni mettendo anche a repentaglio la sua vita e la sua salute, in accordo col magistrato di turno, lo hanno portato all’ospedale Villa Scassi per verificare la circostanza e perché un medico potesse visitarlo.

Lì, dopo alcuni tentativi e dopo che l’uomo si era scagliato contro gli agenti stracciando la giacca di uno di questi, il medico ha deciso di sedarlo per procedere agli esami del caso. L’accertamento ha permesso di stabilire che lo straniero aveva ingerito altre 6 dosi.

Il ventunenne stato trattenuto in ospedale fino a quando non le ha evacuate.

Alla fine sono stati sequestrati 23 involucri contenenti cocaina per un totale di 13,88 grammi lordi (17 occultate nella cavità orale, 6 espulse in seguito ad evacuazioni corporee) oltre a 1.530 euro (1.500 nella tasca della giacca e 30 custodite nel portafoglio) dei quali il giovane non è stato in grado di giustificare la provenienza.

Al processo per direttissima l’arresto deciso dalla polizia locale per spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale è stato confermato ed è stata decisa per l’uomo la custodia cautelare in carcere.