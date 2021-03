Genova – Hanno approfittato della distrazione di una donna, scesa dalla sua auto per gettare la spazzatura, per rubarle il portafoglio lasciato nell’auto ma sono stati arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

E’ accaduto ieri mattina a Sampierdarena.

Gli agenti del commissariato Cornigliano sono intervenuti dopo che la vittima aveva segnalato il furto del portafoglio.

La donna ha riferito che qualche minuto prima aveva accostato l’auto lungo la carreggiata, scendendo per buttare i rifiuti nel cassonetto.

In quel momento era stata avvicinata da due uomini, uno dei quali l’aveva distratta chiedendole indicazioni stradali mentre l’altro aveva aperto la portiera lato passeggero e aveva sfilato il portafoglio dalla borsa, portafogli che conteneva 400 euro oltre a svariati documenti.

I due si erano poi dati alla fuga gettando nel frattempo il portafoglio ripulito del denaro.

Un cittadino che aveva assistito alla scena, ha contattato la Polizia inseguendo i ladri a distanza senza mai perderli d’occhio fino alla stazione di Sampierdarena dove sono saliti a bordo di un treno diretto a Principe.

In pochi minuti sono intervenuti gli agenti che hanno chiesto l’intervento dei colleghi della Polfer che hanno individuato i due ladri grazie al circuito di videosorveglianza.

Una pattuglia ha intercettato i due malviventi in via Cairoli, trovandoli in possesso della somma, 420 euro, equamente suddivisa.

I soldi sono stati restituiti alla legittima proprietaria mentre i due ladri, di 36 e 28 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati arrestai per furto con destrezza e giudicati con rito direttissimo questa mattina.