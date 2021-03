Elettra Lamborghini ha sconfitto il covid e pur avendolo preso in forma “lieve” descrive sul suo profilo Instagram i disagi, le paure e la sofferenza che l’infezione le ha causato, pur risparmiandole il peggio.

Ecco quello che ha scritto Elettra Lamborghini per rassicurare i suoi Fan e per metterli in guardia.

“SONO NEGATIVA!!!! 🖕🏽🙏🏽🎉Ho combattuto questo BASTARDO!!!🖕🏽🖕🏽Finalmente posso dire che non c’é né COVIDDIII!!! FANGULOO MALEDETTO!!! 🤣Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%… quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l ho saputo ho pianto tutto il giorno, e cosí anche al secondo tampone ( che credevo uscisse negativo)… SI STA MALE, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia DA SOLI…le ore e i giorni non passano mai…vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non é bello e non é uno scherzo… potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo… ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato… proteggetevi.🍀🙏🏽

Io ne sono uscita sana e salva e non l ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo❤️ ogni giorno in piú su questa terra é sempre un regalo❤️adesso ho solo voglia di abbracciare il mio maschio👩‍❤️‍💋‍👨 e vedere il mio angioletto dagli occhi blu ( Dadi 🐴 ) e tornare a vivere❤️ grazie per tutto questo🙏🏽❤️ qui vi lascio il meglio delle mie giornate deliranti…un ricordo di queste giornate interminabili…. #DiosEsGrande #fuckcovid19