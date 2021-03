Genova – Si allunga ancora il triste elenco dei pedoni morti dopo essere stati investiti.

L’ultimo in ordine di tempo è Nicodemo Longo, l’uomo di 87 anni investito venerdì mattina in via Al Santuario di Nostra Signora della Guardia, a Bolzaneto.

Secondo quanto finora ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, Longo stava attraversando sulle strisce quando un’auto che seguiva la vettura ferma per far attraversare l’uomo ha tamponato quest’ultima, facendola finire addosso all’87enne.

Immediatamente sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che avevano trasferito L’uomo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Ed è proprio qui che questa mattina Longo è morto.

Longo è la sesta vittima della strada in questo 2021.