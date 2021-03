Genova – Ha usato un tombino e ha sfondato la vetrina di un negozio di arredamento in via Porta degli Archi, nel centro di Genova, portando via tre computer e un metro laser l’uomo di 43 anni arrestato questa notte dagli agenti della Polizia di Stato per il reato di furto aggravato.

Il 43enne ha usato il tombino per infrangere i vetri del negozio; si è poi introdotto nei locali e, dopo aver rovistato in lungo e in largo, ha portato via tre pc e un metro laser, per un valore complessivo di 5mila euro.

Il malvivente non è però riuscito a scappare agli agenti, intervenuti immediatamente con due volanti su segnalazione della sala operativa.

Gli agenti sono entrati nel locale e hanno colto il ladro nascosto dietro a un divano con la refurtiva sistemata in una sacca.

L’uomo, con svariati precedenti di Polizia ed irregolare sul territorio nazionale, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.