Genova – Coop Liguria pronta a gestire le vaccinazioni di dipendenti e familiari, supportando le istituzioni e le autorità sanitarie per accelerare la campagna vaccinale.

Lo ha detto il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis.

Il presidente ha spiegato: “Se le Autorità riterranno percorribile la strada della vaccinazione in azienda siamo pronti ad attivarci per somministrare il vaccino ai nostri 2.700 lavoratori ed eventualmente anche ai loro familiari, nel rispetto delle modalità e dei tempo previsti dal piano vaccinale”.

Pittalis prosegue: “Pensiamo che se almeno le imprese più grandi riuscissero a organizzarsi in proprio, nel rispetto delle procedure e dei requisiti dettati dalle autorità sanitarie, questo potrebbe contribuire a velocizzare le vaccinazioni, che sono l’unica arma che abbiamo per bloccare la pandemia, salvare vite umane e rilanciare al più presto l’economia”.

“Oggi più che mai dobbiamo stare uniti – conclude Pittalis – e aiutare chi si è assunto il difficile compito di organizzare le vaccinazioni nel tempo più breve possibile. La nostra linea, in questi mesi, è sempre stata quella di rispondere alle richieste di aiuto delle Istituzioni e delle Asl, per non intralciare il loro lavoro con iniziative autonome. Anche in questo caso, quindi, offriamo la nostra disponibilità e la nostra macchina organizzativa, lasciando a chi di dovere la valutazione sull’opportunità di coinvolgere o meno le imprese del territorio”.