L’alta pressione è in graduale rinforzo sul Mediterraneo occidentale ma correnti umide portano nuvole e qualche piovasco sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 23 marzo 2021

Al mattino cielo a tratti nuvoloso sul settore centro-occidentale, segnatamente tra savonese, genovese e interno imperiese, dove non si escludono anche dei locali piovaschi. Più a levante ci saranno invece ampie schiarite. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio assisteremo a delle schiarite anche tra Savona e Genova. In serata cielo sereno o al più velato ovunque.

Venti al mattino moderati o a tratti tesi da sud-est, tendono ad indebolirsi e a ruotare da sud-ovest nel pomeriggio.

Mare mosso al mattino, moto ondoso in calo durante il pomeriggio.

Temperature: in generale aumento.

Costa: min +5/+10°C, max +11/+16°C

Interno: min -1/+5°C, max +8/+14°C

Mercoledì 24 marzo 2021

Cielo nuvoloso sul settore centrale, dove non si esclude qualche piovasco. Maggiori schiarite sulle due Riviere.

Venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie.

Giovedì 25 marzo 2021

Cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte della regione. Possibili ancora piovaschi più probabili sul settore centrale.