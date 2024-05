Savona – Il 7 maggio il Giro d’Italia arriva in città e la corsa interesserà l’Aurelia dalla Torretta in direzione Andora lungo tutto il tratto. Inoltre attraverserà il centro città e i quartieri di Villapiana e Lavagnola.

Tra le ore 12 e le ore 16 sono previsti diversi passaggi.

In molti casi, fatta eccezione per i mezzi d’emergenza, non è possibile prevedere una viabilità alternativa. Pertanto l’indicazione è quella di non utilizzare la macchina per muoversi o, comunque, di non prevedere il suo utilizzo tra le 12 e le 16.

Questi gli orari previsti:

Ore 12 – Partenza del giro E-bike con strade chiuse solo per il tempo necessario per passaggio della corsa e della carovana, circa 10-15 minuti, e verranno poi riaperte.

Ore 12.30 – 13.00 Chiusura definitiva strade

Ore 13 – Nuovo passaggio del giro e-bike dal centro di Savona

Ore 14.30 – Passaggio della Carovana pubblicitaria

Ore 15.30 -16.00 Passaggio del Giro d’Italia professionisti

Alcune strade saranno chiuse indicativamente dalle 12.30 alle 16.

Le vie interessate al passaggio del Giro d’Italia sono:

via Nazionale Piemonte (dalla rotatoria in fondo a corso Ricci la corsa entrerà a Lavagnola) via Crispi

via Torino

via Verdi

via San Lorenzo

via Cavour

Piazza Saffi

via Boselli

Largo Vegerio

via N. Sauro

piazza Mameli

via Paleocapa

piazza Leon Pancaldo

via Gramsci

corso Mazzini

via Montenotte (direzione mare)

corso Colombo

corso Vittorio Veneto

via Nizza

Zinola

Vado Ligure.

Per il giro delle E-bike le strade interessate sono:

La partenza avverrà intorno alle 12 e interesserà brevemente (circa una quindicina di minuti) alcune vie che saranno coinvolte solo al momento del passaggio che avverrà in gruppo. Ecco le strade: p.le Amburgo – c.so Svizzera – via Caravaggio – via Bonini – via N.S. del Monte – Cadibona

PARCHEGGI

Dalle ore 20 del 6 maggio fino alle ore 20 del 7 maggio parcheggio di piazza del Popolo e parcheggio di viale Piave sono GRATUITI.

Parcheggio del centro commerciale il Gabbiano SEMPRE APERTO il 6 e 7

SCUOLE

Il giorno 7 i Nidi saranno chiusi

scuole materne, primarie e secondarie inferiori uscita anticipata alle ore 12

uscita dagli istituti secondari superiori è regolata dal singolo Istituto