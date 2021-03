Genova – Non ce l’ha fatta Nicodemo Longo, 87 anni, l’anziano travolto mentre attraversava la strada in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, a Bolzaneto.

L’anziano è deceduto in ospedale dove era ricoverato dopo il terribile incidente.

Si tratta del sesto incidente mortale da inizio anno e riporta la città di Genova nella parte alta della poco invidiabile classifica delle città più pericolose d’Italia nonostante l’uso di semafori intelligenti, tutor e i limiti di velocità imposti dalle piste ciclabili.

Attraversamenti pedonali poco illuminati, strisce cancellate e velocità sostenute rappresentano ancora vere e proprie “trappole” per una popolazione sempre più anziana.

Sono proprio le persone più in là con gli anni a rischiare di più statisticamente parlando.

Anche ieri, a Voltri, un pensionato è stato travolto mentre attraversava la strada ed è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.