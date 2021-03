Genova – Verranno celebrati questa mattina, nella basilica di Santa Maria Assunta di Carignano, alle ore 10, i funerali di Elisa Martina Enrile, la giovane dottoressa specializzanda all’ospedale San Martino morta cadendo in un dirupo mentre faceva un’escursione al passo del Bocco, sul monte Zatta.

Il tragico episodio ha commosso molti e la famiglia ha voluto ringraziare per la partecipazione al dolore e ha comunicato la data del funerale e la decisione di tumulare la salma nel cimitero di Calice Ligure, nella tomba di famiglia.

Nello stesso tempo la famiglia chiede che eventuali somme raccolte vadano in beneficienza in ricordo della congiunta morta tragicamente (Leggi la notizia qui)