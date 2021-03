Mezzanego – Tragica escursione sul monte Zatta, nel comune di Mezzanego, per una specializzanda in anestesia dell’ospedale San Martino di Genova.

Elisa Marina Enrile, 30 anni, si trovava con il compagno sulla cresta del monte quando, per cause ancora da accertare, è precipitata nel vuoto per diversi metri.

Il ragazzo che la accompagnava ha certato di salvarla cadendo a sua volta contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, il soccorso alpino e l’elicottero Grifo del 118 ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La ragazza, originaria di Finale Ligure, è morta per le gravi ferite riportate nella caduta.