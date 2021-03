Savona – Il numero dei nuovi contagi fa registrare un picco e il sindaco Ilaria Caprioglio firma un’ordinanza per far chiudere, in accordo con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il servizio dei Bar alle 16 invece che alle 18.

Il provvedimento scatta per l’intero fine settimana e potrebbe essere rinnovato qualora l’emergenza coronavirus continuasse a farsi sentire in modo particolare nel territorio di Savona.

Due ore in più di chiusura e stop al servizio, anche da asporto, dalle 16 invece che dalle 18 e il provvedimento sta scatenando reazioni opposte tra i savonesi.

C’è chi plaude alla decisione del sindaco Caprioglio e chi, invece, considera la decisione un’ulteriore carico sulle spalle di tanti operatori commerciali già in crisi per le chiusure del coronavirus.

Come sempre, a fare la differenza, è il comportamento dei cittadini che, purtroppo, ancora faticano a rispettare le norme elementari di auto protezione e restano a lungo nei pressi dei bar per consumare i prodotti in violazione delle vigenti normative.

Comportamenti che hanno fatto aumentare i contagi e di conseguenza hanno causato le chiusure.