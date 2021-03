Genova – Stava rincasando in via Sampierdarena quando due uomini le hanno puntato contro una pistola e le hanno ordinato di consegnare il telefono cellulare. Nuova rapina con arma da fuoco nel ponente genovese. Dopo la rapina alla tabaccheria di Multedo, un nuovo colpo di malviventi armati.

Questa volta è successo nel popoloso quartiere di Sampierdarena dove una donna è stata affrontata da due malviventi che l’hanno minacciata e poi derubata.

E’ successo ieri sera, poco prima delle 23, in via Sampierdarena.

La donna stava rientrando a casa quando due uomini armati l’hanno bloccata e costretta a consegnare il cellulare che aveva in mano.

I due si sono poi dileguati tra le stradine della zona mentre la donna chiedeva aiuto.

La polizia ha raggiunto la zona velocemente ma dei due rapinatori non c’era traccia. Le indagini utilizzeranno le immagini delle telecamere della zona per individuare gli autori della rapina, nella speranza di trovare elementi utili all’identificazione.

Intanto cresce la preoccupazione dei residenti della zona per l’aumento costante dei reati di micro criminalità che si registra nella zona.