Genova – Strade buie, senza illuminazione stradale da ore e tratti illuminati in modo inadeguato e con il pericolo di incidenti gravi.

Nuovi disagi, a Marassi Alta per l’illuminazione stradale che non si è accesa lasciando da ore intere zone del quartiere pericolosamente buie.

Le strade sono senza illuminazione e l’unica luce è quella dei fari delle auto delle moto di passaggio con grave rischio per la sicurezza di chi circola magari cercando di tornare a casa.

Attraversamenti stradali senza illuminazione, marciapiedi bui e concreto rischio di gravi incidenti stradali.

Monta la protesta nel quartiere di Marassi anche perché non è la prima volta che si registra il disagio.

A peggiorare la situazione, poi, la rete appena “ammodernata”, con il cambio di lampade a led che, secondo le molte segnalazioni, non forniscono adeguata illuminazione e lasciano ampi tratti di marciapiedi e di strade praticamente al buio.

Dito puntato contro il contratto che ha privatizzato l’illuminazione pubblica e minaccia di denunce per interruzione di servizio pubblico visto che le ripetute segnalazioni non sembrano aver modificato la situazione.