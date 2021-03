Genova – Inizieranno questa mattina, in Liguria, le prime vaccinazioni anti coronavirus eseguite nelle 52 farmacie convenzionate e che hanno messo a disposizione i loro locali e il persona per sostenere la campagna di somministrazione in atto.

A partire da questa mattina alle 9,30 i pazienti prenotati potranno presentarsi nelle Farmacie per essere vaccinati con AstraZeneca secondo le disponibilità che verranno comunicate via via.

Molte farmacie si appoggiano a studi medici o a strutture di Pubbliche assistenze ma alcune riceveranno direttamente i pazienti nei propri locali opportunamente predisposti per separare i clienti che acquistano i farmaci da quelli in turno per la vaccinazione o in attesa del tempo necessario ad assicurare che non si presentino problemi.

Si tratta del primo esperimento di questo tipo in Italia. Le farmacie ricevono dalla sanità pubblica un contributo economico per le spese e per pagare il personale medico che deve necessariamente essere presente in loco per garantire la sicurezza dei pazienti prima, durante e dopo la vaccinazione.