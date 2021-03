Genova – La Lanterna e la fontana di piazza De Ferrari si tingeranno di blu, venerdì 2 aprile, nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo che si celebra anche nel capoluogo ligure.

In questa giornata tutti i Paesi del mondo sono invitati a ricordare questa importante occasione illuminando di BLU i luoghi simbolo delle loro città per sensibilizzare sulla sindrome dell’autismo e stimolare le ricerca per scoprirne le cause che a tutt’oggi sono ancora sconosciute.

Anche Genova in occasione del 2 aprile illuminerà di blu i suoi monumenti simbolo: la Lanterna di Genova e la fontana di De Ferrari.

Angsa Liguria – sede regionale dell’Associazione Nazionale Genitori perSone con autismo sarà presente, insieme con gli amici di gruppo asperger, in piazza Matteotti per tutta la giornata del 2 aprile dalle 9.00 alle 18.30, dove si potranno trovare i soci e i volontari dell’Associazione con un gazebo per informazioni e per una raccolta fondi dove si potranno trovare le uova di Pasqua e le ceramiche decorate dai ragazzi con autismo che frequentano il laboratorio di Serino.

A Genova c’è ANGSA LIGURIA ONLUS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO

ANGSA Liguria Onlus è un’associazione di promozione sociale costituita da genitori di persone con autismo e iscritta al Registro Regionale del Terzo Settore APS-GE-001-2021 (decreto 357 del 26/01/2021).

E’ la sede regionale dell’Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo la più grande associazione italiana che si occupa esclusivamente di autismo, presente sul territorio nazionale da oltre 30 anni e s quello ligure da oltre 20 anni.

Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi pervasivi dello sviluppo in genere affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e nel principio delle pari opportunità.

Angsa Liguria presiede il Coordinamento regionale Autismo Liguria che raggruppa ben otto associazioni che si occupano di autismo presenti in tutte le provincie liguri.

L’autismo è una sindrome di natura neurobiologica caratterizzata dalla compromissione dell’interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale e da disturbi sensoriali che provoca ristrettezza di interessi e comportamenti ripetitivi. Attualmente risultano ancora sconosciute le cause della sindrome e, data la varietà di sintomatologie e la complessità nel darne una definizione clinica unitaria, si parla più correttamente di disturbi dello spettro autistico che comprende tutta una serie di patologie o sindromi che, avendo come denominatore comune tutte od alcune delle suddette caratteristiche comportamentali si differenziano per i diversi gradi di gravità.

Le ultime statistiche secondo il CENSIS stimano di una diffusione della sindrome autistica parti all’1%. Secondo l’Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute si è registrato un forte aumento poiché nella fascia dai 7 ai 9 anni anni si parla di un caso ogni 77 bambini (in cui la sindrome incide maggiormente sui maschi che sono 4,4 volte in più rispetto alle femmine).

