Non tutti sanno che alla Collegiata S.Giovanni in via S.Carlo ad Imperia, si trova un bassorilievo in pietra che rappresenta due grifoni, incastonato nella parete di un edificio.

In molti lo osservano incuriositi al passaggio ma pochi si domandano cosa sia.

La lastra in pietra è stata ritrovata durante gli scavi per le fondamenta dell’attuale Chiesa nel 1739 ed è stata recuperata ed incastonata nell’edificio.

Sculture simili sono presenti sul Tempio di Antonio e Faustina a Roma.

approfondimenti su “Epigrafi Onegliesi” di Narciso Drago. Ed. Dominici.